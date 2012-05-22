Презентовано ще одну громадську ініціативу до Євро-2012

Київ. 22 травня. УНІАН. Громадськість Києва виступила з ініціативою «Секс-індустрія в Україні дискваліфікована!», яка спрямована на попередження поширення секс-індустрії в закладах розміщення вболівальників під час Євро-2012.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова комісії з питань підготовки та проведення Євро-2012 Громадської ради при Київській міській державній адміністрації Снєжанна Держановська.

“Пересічні громадяни та громадські діячі обурені тим, що наше місто пропагують як столицю секс-індустрії, що створює небезпеку та загрозу позитивному іміджу Києва та України в цілому. Кожний матеріал, що розміщений у ЗМІ, є прямою рекламою сфери інтим-послуг. За два місяці громадськими діячами зібрано безліч матеріалів, заголовки яких проголошують, що секс-індустрія до Євро-2012 готова”, - сказала С.Держановська.

При цьому вона наголосила, що невідома позиція керівництва міста Києва та України в цілому щодо цієї проблеми.

С.Держановська підкреслила, що за попередніми даними, близько 1,5 млн гостей планують відвідати українські міста Київ, Донецьк, Харків та Львів під час футбольного чемпіонату Євро-2012. Така подія активізувала як корисні для країни процеси, так і такі, що шкодять міжнародному іміджу країни.

Зокрема, про стрімкий розвиток секс-індустрії напередодні Євро-2012 свідчить поява в Інтернеті великої кількості оголошень щодо надання послуг інтимного характеру, а також набори дівчат, які відповідають певним параметрам для тимчасової роботи; розповсюдження в Міжнародному аеропорті «Бориспіль» туристичних мап, які поряд з маршрутами та корисними телефонами пропонують гостям «ближче познайомитися» з українськими дівчатами, завітавши до масажних та СПА-салонів або відповідних агенцій. Зокрема, у Лондоні існують так звані «фан-тури до України», які пропонують розваги з українськими красунями, зазначила С.Держановська.

Вона наголосила, що ініціатива «Секс-індустрія в Україні дискваліфікована!» отримала підтримку з боку КМДА, Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі та Міністерства внутрішніх справ.

Метою кампанії є збереження цінності України, яка одвічно вважалася християнською, де моральні устої та культура захищали країну та націю від деградації та самознищення; попередити гостей та вболівальників Євро про наслідки сприяння секс-індустрії; не допустити погіршення іміджу столиці та України взагалі в очах іноземних туристів.

Кампанія передбачає проведення широкомасштабної рекламної кампанії; проведення у Києві та Харкові тренінгу для керівників закладів розміщення вболівальників Євро-2012, де своїм досвідом поділяться американські тренери. Також планується підписання Меморандуму про співпрацю між приймаючими містами щодо ефективної реалізації кампанії; привернення уваги громадськості до кампанії та залучення її до активної дискусій на сторінках в соціальних мережах та інше.

Зокрема, метою тренінгів є встановлення партнерських відносин та досягнення домовленостей з керівниками закладів розміщення щодо вжиття спільних заходів з попередження подальшого розвитку секс-індустрії та забезпечення безпеки та правопорядку у м. Києві під час проведення фінальної частини Євро -2012.

“Зрозуміло, що держава і ця громадська ініціатива, яка започаткована, не претендують на те, щоб втручатися в приватне життя людини, вирішувати, як їй поводитися. Тобто, Україна ліберальна держава, Конституція таку модель закріпила і ми не будемо втручатися у приватне життя людей. Але з другого боку, проституція в Україні не легалізована і це було б ненормально, якби держава не висловила свою позицію з приводу того, що зараз відбувається”, - сказав у свою чергу голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький.

Він уточнив, що завданням Нацкомісії є оцінка передач, Інтернет-повідомлень та буклетів, що розповсюджуються, щодо їх відповідності законодавству про суспільну мораль. В.Костицький підкреслив, що реклама секс-послуг суперечить такому законодавству.

