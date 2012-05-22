У столиці відбулася панахида за Шевченком

Київ. 22 травня. УНІАН. У храмі Різдва Христового на Подолі у Києві відбулася панахида за Тарасом Шевченком з нагоди 151-ї річниці перепоховання поета.

Участь у панахиді взяв заступник голови Верховної Ради, один з лідерів партії «Батьківщини» Микола Томенка, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно того, чому на заході присутні тільки представники опозиції і нема нікого від влади, М.Томенко зазначив, що «за життя Тарас Шевченко, м’яко кажучи, не поважав владу. А влада і тоді, і тепер не надто шанує Шевченка, а швидше боїться його творчості, його ідей та світогляду».

М.Томенко наголосив, що так само і 150 років тому київські місцеві чиновники не знали, як організувати перепоховання, щоб прощання з Тарасом Шевченком не перетворилося на масові мітинги. Саме тому, додав віце-спікер, була поставлена умова заборонити масові заходи під час служби, щоб відбулося лише прощання з поетом і жодних народних зборів.

Водночас заступник голови ВР підкреслив, що сьогодні не просто 151-ша річниця від дня перепоховання Т.Шевченка. «Сьогодні день повернення Шевченка в Україну. І 150 років по тому як ніколи залишається актуальним завдання повернути справжнього Шевченка в Україну і повернути Україну в Україну», - наголосив політик. «Я маю на увазі повернути українську культуру, українську традицію, українську мову і українські цінності в сьогоднішню Україну», - пояснив він.