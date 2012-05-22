На Софійській площі відбудеться концерт всесвітньовідомих киян-зірок класичної музики

26 травня о 20.00 на Софійській площі столиці у рамках мистецького проекту "Київ славний, величавий – 1530!" відбудеться Гранд-концерт киян-визнаних зірок світової класичної музики.

У концерті візьмуть участь провідний соліст Великого театру Росії, народний артист Росії Олег Кулько, провідний соліст Віденської опери Маріан Талаба, провідний соліст Цюрихської опери Валерій Мурга, провідна солістка Міланського театру «Ла Скала» та Національної опери України Людмила Монастирська, провідний запрошений соліст Великого театру Росії та Національної опери України, народний артист України Тарас Штонда, провідний соліст Національної опери України, Володар Гран-прі Монсеррат Кабальє, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, лауреат 13-ти міжнародних конкурсів Сергій Магера, провідна запрошена солістка Великого театру Росії та Національної опери України, заслужена артистка України, лауреат міжнародних конкурсів Анжеліна Швачка, а також провідна солістка Київського національного театру оперети, лауреат міжнародних конкурсів Тамара Калінкіна.

Симфонічний оркестр Національної філармонії України під керівництвом музичного керівника – диригента Національної опери України Миколи Дядюри виконає твори Михайла Глінки, Джоаккіно Россіні, Платона Майбороди, Джакомо Пуччіні, Жоржа Бізе, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верді та інших світових класиків.

На завершення концертної програми відбудеться унікальне 3-D проекційне шоу на Софію Київську "Нове обличчя древньої столиці". Глядачам представлять найдавнішу історію за допомогою найсучасніших 2 і 3-D технологій. Крім того, організатори обіцяють, здивувати киян та гостей міста вражаючими ефектами, які розкажуть про давнину та сьогодення Києва.