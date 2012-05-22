Викладача з Києва Ірину Фридман визнано кращою у Європі

Київ. 22 травня. УНІАН. Викладач із Києва Ірина Фридман посіла друге місце на європейському форумі "Партнерство в навчанні" зі своїм інтерактивним курсом з вивчення історії.

Про це повідомляє газета "Сегодня" (№ 111 від 22 травня).

І.Фридман викладає в Технологічному ліцеї Києва. Методика її викладання заснована на інформаційних технологіях - інтерактивна дошка, веб-камера, Skype, електронні книги і зошити, презентації в PowerPoint, електронні тести, демонстрація фільмів. "Навіть домашні завдання учні приносять на флешках або надсилають електронною поштою", - повідомляє видання.

"10-й клас щорічно проходить курс історії євреїв Східної Європи. Щороку вони виїжджають в поїздки по Україні, а цього року, наприклад, їздили до Литви та Білорусі. Безпосередньо уроки займають лише 10% часу від того, що передбачено проектом. Багато позаурочних занять, поїздки, екскурсії Києвом, відвідини музеїв, запрошення людей. Але найголовніше - діти самі роблять свої глобальні проекти в різних комп`ютерних програмах, ілюструючи якийсь маленький елемент того, що вони вивчають в поїздці. Проекти різні - хтось мультик робить, хтось сайт створює, хтось малює в Paint або Photoshop, хтось робить ігри або колажі, знімає фільми», - цитує газета І.Фридман.

Київська влада планує 23 травня відзначити кращих вчителів української мови, англійської мови, біології, етики і фізкультури.

"У Києві багато вчителів, які використовують авторські методики, у яких нестандартний метод викладання. Ми відзначаємо таких людей на конкурсі "Вчитель року". Якщо раніше вчителів просто вітали, то тепер даємо премії - від 2 до 5 тисяч гривень, залежно від місця", - цитує газета заступника голови КМДА Леоніда Новохатька.