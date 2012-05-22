В Оболонському районі відкрився новий готель

Київ, 22 травня. УНІАН. В Оболонському районі столиці в рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу відкрився новий конгрес-готель "Пуща".

Про це УНІАН повідомили в Оболонській райдержадміністрації.

Новий сучасний конгрес-готель розташований в унікальній рекреаційній зоні Києва в Пущі-Водиці. На території готелю розмістилися 3 корпуси з 169 номерами та максимальною груповою резервацією у кількості 335 осіб.

Заклад також може запропонувати 8 конференц-залів з новітнім обладнанням. Конгрес-готель "Пуща" вже зараз готовий прийняти туристів та запропонувати послуги на високому рівні.