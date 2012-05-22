В Оболонському районі відкрився новий готель
11:53, 22 травня 2012Київ
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Новий сучасний конгрес-готель розташований в унікальній рекреаційній зоні Києва в Пущі-Водиці. На території готелю розмістилися 3 корпуси з 169 номерами та максимальною груповою резервацією у кількості 335 осіб.
Київ, 22 травня. УНІАН. В Оболонському районі столиці в рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу відкрився новий конгрес-готель "Пуща".
Про це УНІАН повідомили в Оболонській райдержадміністрації.
Новий сучасний конгрес-готель розташований в унікальній рекреаційній зоні Києва в Пущі-Водиці. На території готелю розмістилися 3 корпуси з 169 номерами та максимальною груповою резервацією у кількості 335 осіб.
Заклад також може запропонувати 8 конференц-залів з новітнім обладнанням. Конгрес-готель "Пуща" вже зараз готовий прийняти туристів та запропонувати послуги на високому рівні.
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