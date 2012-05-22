У столиці впродовж тижня визначать житлові будинки для модернізації

У Києві впродовж тижня визначать житлові будинки для модернізації

Київ. 22 травня. УНІАН. У Києві впродовж тижня районні держадміністрації проведуть поадресні комісійні обстеження ділянок виконання робіт з ремонту сходових клітин, освітлення під’їздів, заміни та модернізації ліфтів житлових будинків та визначать обсяги робіт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Виконавцем робіт, відповідно до розробленої та встановленої проектно-кошторисної документації, визначено комунальне підприємство "Спецжитлофонд".

У прес-службі КМДА звернули увагу на те, що фінансування виконання робіт здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2012 рік, для здійснення Києвом функцій столиці. Водночас сума видатків не уточнюється.