25 та 26 травня в Києві відбудеться Фестиваль вогню

Київ. 22 травня. УНІАН. 25 та 26 травня в Києві відбудеться фестиваль "Kiev Fire Fest-2012".

Цього року Міжнародний Київський фестиваль вогню відбудеться у День Києва. В п’ятницю всі охочі зможуть побачити карнавальну ходу в Маріїнському парку, а в суботу — видовищні виступи українських та зарубіжних майстрів. Спеціально до свята готується український рекорд — одночасний виступ з вогнем найбільшої кількості артистів.

Програма фестивалю Kiev Fire Fest-2012 включає виступи театральних колективів і сольних виконавців з Франції, Німеччини, Чехії, Литви, а також країн СНД. Він стартує 25 травня о 19.00 в Маріїнському парку святковою карнавальною ходою за участю понад 500 артистів. Ходулісти, жонглери, танцюристи, акробати та артисти вогненного жанру радуватимуть глядачів своїми трюками. Цього вечора спеціальні гості з Франції — колектив Mandalight — представлять своє дивне шоу “Скляні ельфи”: у білому одязі вони дивуватимуть перехожих номерами зі скляними кулями та іншими “чарівними” речами.

26 травня на стадіоні “Спартак” вдень працюватиме школа барабанів і ярмарок вогненного і циркового реквізиту, а на спеціальній сцені виступатимуть артисти сучасного циркового мистецтва, яких рідко можна побачити на відкритих майданчиках. Також усіх бажаючих запрошують на відкриті уроки українських шкіл вогненного мистецтва та майстрів жонглювання, де за кілька прийомів навчать нескладним трюкам.

Найвидовищне шоу фестивалю розпочнеться у суботу о 21.00. Містерію вогню і світла глядачам продемонструють представники європейської вогненної сцени — театри Mandalights (Франція), Fire Circle (Литва), Amanitas (Чехія) і сольні виконавці Kyle Mclean (Німеччина) і Meast (Франція). Також мистецтво володіння вогнем покажуть колективи “Фалькор” (Росія), Eastfire (Україна), Etere (Білорусь), “Проти Ночі” (Україна), Elemental (Білорусь), “КІТ” (Україна).

Після закінчення вечірньої програми спеціально до Дня Києва буде встановлений рекорд для Книги рекордів України — одночасний виступ з вогнем найбільшої кількості артистів, пише газета «Хрещатик».