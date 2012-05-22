До Дня міста завершать реконструкцію транспортних сполучень

Київ. 22 травня. УНІАН. До Дня Києва комунальна корпорація «Київавтодор» планує завершити реконструкцію важливих транспортних артерій столиці.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, зокрема, уже за лічені дні на повну потужність запрацює транспортна розв’язка на перетині бульвару Дружби Народів та Наддніпрянського шосе. Повністю завершать реконструкцію проспекту Миколи Бажана, вулиці Максима Горького, реконструкцію з розширенням проспекту Петра Григоренка, а також капітальний ремонт під`їзної дороги на острів Труханів.

«Варто зазначити, що у процесі будівництва дорожніх об’єктів столиці відбувається дуже прискіпливий контроль якості робіт. При цьому темпи виконання ремонту дійсно дуже оперативні. Цим ми завдячуємо використанню лише найсучасніших технологій», - прокоментував директор КК «Київавтодор» Георгій Глінський.

Окрім того, комунальною корпорацією будуть виконані планові ремонтні роботи автошляхів міста.

Зокрема, до Дня Києва заплановано виконати роботи з поточного середнього ремонту проспектів Акад. Глушкова та 40-річчя Жовтня, вулиці Госпітальної та Кільцевої дороги.

Також до Дня міста буде виконано розмітку усіх наземних пішохідних переходів на вулицях загальноміського та районного значення, а також розмітку усіх вулиць у 1,5 км зоні навколо НСК «Олімпійський».

Разом з тим, тривають роботи з ліквідації аварійно-небезпечної ямковості. Станом на 17 травня її ліквідовано на площі 64 тис. м. кв.