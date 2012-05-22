Змінено роботу громадського транспорту 26-27 травня
Через святкування Дня Києва
Київ. 22 травня. УНІАН. Для забезпечення перевезення пасажирів та належної підготовки до святкування Дня столиці та Дня Києва затверджено порядок організації роботи міського пасажирського транспорту загального користування 26-27 травня 2012 року.
Про це пише сьогодні муніципальна газета «Хрещатик» з посиланням на прес-службу Київської міської держадміністрації.
Так, 26 травня (субота) Комунальному підприємству «Київпастранс» доручено організувати рух автобусів маршруту №24 до Європейської площі (з 9 до 23 години).
Під час проведення Всеукраїнського параду велосипедистів з 08.00 і до закінчення заходів передбачено тимчасове призупинення руху усіх видів транспорту за наступним маршрутом: Михайлівська площа – вул. Володимирська – вул. Л. Толстого – вул. Червоноармійська – вул. П. Скоропадського – вул. Басейна – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – вул. Паньківська – вул. Жилянська, 31 (фініш).
Призупинення руху транспорту передбачено під час Міжнародних змагань з велосипедного спорту на шосе з 12.00 і до закінчення заходу (орієнтовно до 14.00 год.) за наступним маршрутом: вул. Червоноармійська, 19 (старт/фініш) – вул. П. Скоропадського – вул. Басейна – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – вул. Червоноармійська, 19 (18 кіл).
Також проїзд перекриватиметься під час гала-концерту зірок класичної музики і проекційного 3-D-шоу «Нове обличчя древньої столиці» з 19.30 год. на Софійській площі.
27 травня (неділя) рух автобусів маршруту №24 з 9 до 23 години буде організовано до Європейської площі.
Під час проведення 20-го Міжнародного благодійного легкоатлетичного пробігу «Під каштанами» буде тимчасово призупинено рух усіх видів транспорту з 08.00 до 14.00 за маршрутом: Михайлівська площа (старт/фініш) – вул. Володимирська – вул. Л. Толстого – пл. Льва Толстого, розворот для руху у зворотному напрямку.
Планується тимчасове призупинення руху усіх видів транспорту під час проведення Міжнародних змагань з велосипедного спорту на шосе з 10.00 і до закінчення заходів за маршрутом: вул. Кіровоградська (старт/фініш) – просп. Червонозоряний – вул. А. Головка – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. М. Грінченка.
Також призупинення руху авто заплановане під час проведення чемпіонату міста з роликового спорту з 09.00 і до закінчення заходу за маршрутом: старт на просп. Героїв Сталінграду, 7 – просп. Героїв Сталінграда 19 і у зворотному напрямку.
Під час проведення на Оболонській набережній молодіжної концертної програми та Шоу феєрверків із лазерними ефектами над Дніпром з 19.00 до 23.00 у разі необхідності буде також тимчасово призупинено рух усіх видів транспорту на вул. Прирічній та посилено контроль за дотриманням водіями Правил дорожнього руху в частині зупинки та стоянки на цій вулиці.
Комунальній службі перевезень на період проведення заходів на вул. Хрещатик і вул. Прирічній доручено внести відповідні зміни в роботу автобусних маршрутів загального користування в режимі маршрутного таксі.
Також цими вихідними, 26 та 27 травня, КП «Київпастранс» та Комунальна служба перевезень передбачать збільшення кількості рухомого складу тролейбусів, автобусів, а КП «Київський метрополітен» – кількості пар поїздів, відповідно до пасажиропотоку під час проведення заходів на Майдані Незалежності, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку, на Михайлівській площі, у Національному музеї народної архітектури та побуту України (с. Пирогів), у парку Дружби народів та на вул. Хрещатик.