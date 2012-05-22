Змінено роботу громадського транспорту 26-27 травня

Київ. 22 травня. УНІАН. Для забезпечення перевезення пасажирів та належної підготовки до святкування Дня столиці та Дня Києва затверджено порядок організації роботи міського пасажирського транспорту загального користування 26-27 травня 2012 року.

Про це пише сьогодні муніципальна газета «Хрещатик» з посиланням на прес-службу Київської міської держадміністрації.

Так, 26 травня (субота) Комунальному підприємству «Київпастранс» доручено організувати рух автобусів маршруту №24 до Європейської площі (з 9 до 23 години).

Під час проведення Всеукраїнського параду велосипедистів з 08.00 і до закінчення заходів передбачено тимчасове призупинення руху усіх видів транспорту за наступним маршрутом: Михайлівська площа – вул. Володимирська – вул. Л. Толстого – вул. Червоноармійська – вул. П. Скоропадського – вул. Басейна – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – вул. Паньківська – вул. Жилянська, 31 (фініш).

Призупинення руху транспорту передбачено під час Міжнародних змагань з велосипедного спорту на шосе з 12.00 і до закінчення заходу (орієнтовно до 14.00 год.) за наступним маршрутом: вул. Червоноармійська, 19 (старт/фініш) – вул. П. Скоропадського – вул. Басейна – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – вул. Червоноармійська, 19 (18 кіл).

Також проїзд перекриватиметься під час гала-концерту зірок класичної музики і проекційного 3-D-шоу «Нове обличчя древньої столиці» з 19.30 год. на Софійській площі.

27 травня (неділя) рух автобусів маршруту №24 з 9 до 23 години буде організовано до Європейської площі.

Під час проведення 20-го Міжнародного благодійного легкоатлетичного пробігу «Під каштанами» буде тимчасово призупинено рух усіх видів транспорту з 08.00 до 14.00 за маршрутом: Михайлівська площа (старт/фініш) – вул. Володимирська – вул. Л. Толстого – пл. Льва Толстого, розворот для руху у зворотному напрямку.

Планується тимчасове призупинення руху усіх видів транспорту під час проведення Міжнародних змагань з велосипедного спорту на шосе з 10.00 і до закінчення заходів за маршрутом: вул. Кіровоградська (старт/фініш) – просп. Червонозоряний – вул. А. Головка – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. М. Грінченка.

Також призупинення руху авто заплановане під час проведення чемпіонату міста з роликового спорту з 09.00 і до закінчення заходу за маршрутом: старт на просп. Героїв Сталінграду, 7 – просп. Героїв Сталінграда 19 і у зворотному напрямку.

Під час проведення на Оболонській набережній молодіжної концертної програми та Шоу феєрверків із лазерними ефектами над Дніпром з 19.00 до 23.00 у разі необхідності буде також тимчасово призупинено рух усіх видів транспорту на вул. Прирічній та посилено контроль за дотриманням водіями Правил дорожнього руху в частині зупинки та стоянки на цій вулиці.

Комунальній службі перевезень на період проведення заходів на вул. Хрещатик і вул. Прирічній доручено внести відповідні зміни в роботу автобусних маршрутів загального користування в режимі маршрутного таксі.

Також цими вихідними, 26 та 27 травня, КП «Київпастранс» та Комунальна служба перевезень передбачать збільшення кількості рухомого складу тролейбусів, автобусів, а КП «Київський метрополітен» – кількості пар поїздів, відповідно до пасажиропотоку під час проведення заходів на Майдані Незалежності, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку, на Михайлівській площі, у Національному музеї народної архітектури та побуту України (с. Пирогів), у парку Дружби народів та на вул. Хрещатик.