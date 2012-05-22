На Подолі знайшли вибуховий пристрій, схований у пакеті з-під соку

Київ. 22 травня. УНІАН. У ніч проти понеділка, 21 травня, в центрі Києва прибиральник знайшов саморобну бомбу. Пристрій був схований в одній з урн на виході зі станції метро "Поштова площа" у пакеті з-під соку, повідомила ТСН.

До пакету дротами було приєднано мобільний телефон. Чоловік одразу викликав міліцію. Район небезпечної знахідки перекрили. Сапери знешкодили вибухівку за допомогою спеціальної міні-гармати. На часі міліція не повідомляє, чи мав пристрій щось спільне з тими, які використали у Дніпропетровську. Наразі інцидент розслідують. Щоб захиститися від повтору подібних інцидентів, урну прибрали.