Святошинські вихователі дитячих садків приймали у гостях своїх литовських колег

Київ, 22 травня. УНІАН. Дошкільні заклади Святошинського району приймали делегацію освітян-дошкільників Литовської Республіки, що прибула до Києва на запрошення Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН в Святошинській райдержадміністрації, в складі делегації були директори, педагоги, вихователі, музичні керівники шкіл-дитячих садків та дошкільних навчальних закладів, що ввійшли у асоціацію "Слов’янський вінок".

Гості з Литви відвідали дитячі садки № 532 та № 786, оглянули групові осередки для виховання дітей різного віку, ознайомились з різними напрямками роботи вихователів. Велике захоплення гості отримали від відвідування нещодавно створеної народознавчої кімнати, де вони побачили як вихователі знайомлять дітей з побутом та історією українського народу. Також гості мали змогу спостерігати за спортивним святом "Тато, мама, я – спортивна сім’я", в якому батьки дітей брали активну участь.

У дитячому садку № 786 вихователі продемонстрували різноманітні види практичної роботи з дітьми в різних видах діяльності: сучасні прийоми малювання, вправи з профілактики та корекції сколіозу, лордозу та плоскостопості у дітей шляхом використання нестандартного обладнання, виховання культурно-гігієнічних навичок під час приготування їжі (бутерброди "Ласкаве сонечко"), вивчення англійської мови в ході гри, гра на музичних шумових інструментах та танцювальна діяльність.

Делегація з Литви також взяла участь у науково-методичному семінарі "Тенденції розвитку дошкільної освіти в столиці України місті Києві та Литві", після якого було підписано низку угод щодо партнерського співробітництва. Зокрема, ДНЗ № 80 Святошинського району уклав угоду про співпрацю з дошкільним закладом "Вільтене" міста Вільнюса, ДНЗ № 532 підписав угоду про співпрацю з дошкільним закладом "Пакалнутес" міста Клайпеди, а ДНЗ № 786 - угоду про співпрацю з школою-дитячим садком "Пінгвінукас" міста Клайпеди.