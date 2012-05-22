Столичне метро говорить голосом американського диктора

Київ. 22 травня. УНІАН. Англійський варіант оголошень в поїздах Київського метрополітену озвучив американський диктор Ентоні Нокс.

Як повідомляє «Радіо «Київ», у США Е. Нокс був ведучим, диктором на радіо та телебаченні, а також Інтернет-трансляцій спортивних змагань усіх рівнів американського спорту від шкільних та університетських турнірів до чемпіонатів професійних спортивних ліг. Зараз Ентоні Нокс тимчасово працює в Україні викладачем-консультантом у Печерській міжнародній школі Києва.

Як повідомляв УНІАН, з 14 травня ц.р. у вагонах столичного метрополітену назви станцій та інші повідомлення оголошують двома мовами - українською та англійською.