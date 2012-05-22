На станції "Лук'янівська" розпочали ремонт ескалатора

Київ. 22 травня. УНІАН. Сьогодні, 22 травня розпочали ремонт ескалатора № 4 станції "Лук`янівська" Сирецько-Печерської лінії. Ремонт триватиме до 5 червня п.р.

Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

Окрім цього, тривають капітальні ремонти ескалаторів: № 1 станції "Берестейська" – до 5 червня п.р. та № 1 верхнього нахилу станції "Печерська" – до 29 травня.

Як інформують в метрополітені, протягом поточного року виконано ремонти шести ескалаторів: на станції "Дружби народів" — ескалатор № 2; на станції "Печерська" — ескалатори № 2 і № 3 верхнього нахилу; на станції "Палац спорту"-І — ескалатор № 1 і № 3 та на станції "Хрещатик"-І – ескалатор № 2.