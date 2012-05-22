Прокуратура спробує повернути Лук'янівський ринок місту

Київ. 22 травня. УНІАН. Прокуратура Києва має намір спрямувати до Господарського суду столиці позов про повернення майна Лук’янівського ринку у комунальну власність.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, відомство ще 4 квітня опротестувало рішення Шевченківської районної ради щодо включення цілісного майнового комплексу «Лук’янівський ринок» до переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні. У даний час протест перебуває на розгляді у Київраді.

Крім того, прокуратура міста провела перевірку законності укладення Шевченківською райрадою з ТОВ «Квіткова галявина» договору купівлі-продажу будівель та споруд Лук’янівського ринку. За результатами цієї перевірки підготовлено та найближчим часом буде спрямовано до Господарського суду Києва позовну заяву про визнання недійсним цього договору та повернення майна до комунальної власності.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт на Лук`янівському ринку розпочався в середині березня: невідомі вже кілька разів намагалися захопити ринок, називаючись новими господарями. 15 березня ц. р. близько 200 підприємців, які працюють на ЗАТ «Лук’янівський ринок», звернулися до депутатів Київської міської ради із проханням створити спеціальну комісію і втрутитися в конфлікт, який виник між новим і попереднім власником акціонерного товариства.

Однак Київська держадміністрація, замість того, щоб вирішити проблему, запропонувала підприємцям, які торгують на Лук’янівському ринку, перейти на інші комунальні ринки міста.

За даними Всеукраїнського комітету «Наступ», 20 травня ринок «Лук’янівський» знову намагалися захопити.

За даними комітету, раніше заступник генерального директора ТОВ «Лук’янівський ринок» Роман Ропотан повідомив, новий власник ринку викупив його на аукціоні у вересні 2010 року за більш ніж 7 млн грн, тоді як згідно з оцінкою Київського інституту земельних відносин вартість ринку - близько 69,357 млн грн. Проте підприємцям стало відомо про це лише через півтора роки.

Сьогодні на ринку працюють понад 600 підприємців.