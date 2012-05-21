Ставку оренди для спортклубів передбачається зменшити до 1%

Київ. 21 травня. УНІАН. Підготовлено проект рішення Київської міської ради, який стосується зменшення ставки платежів за оренду приміщень на об’єктах комунального майна для фізкультурно-спортивних клубів столиці з 17% до рівня ставки оренди для забезпечення дитячого дозвілля – до 1%.

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це стало відомо під час першого засідання Координаційної ради з питань фізкультури та спорту КМДА, що відбулося під головуванням керівника міськадміністрації Олександра Попова.

Також голова КМДА дав доручення Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту щодо організації методичного супроводу та активізації сприяння роботи Координаційної ради по питаннях, зокрема, зменшення ставки податку на землю для фізкультурно-спортивних об’єктів; зменшення орендної ставки на землю для фізкультурно-спортивних об’єктів, а також введення пільгової ставки оплати житлово-комунальних послуг.

Як зазначається в повідомленні, першим результатом роботи Ради стало погашення на 48,3% заборгованості із фінансування галузі «Фізична культура і спорт», а саме: відряджень дітей-спортсменів та їхньої підготовки (станом на 15 травня).

«Ми розпочали ґрунтовну роботу у спортивній сфері столиці. Міська влада та спортивна громадськість почали вирішувати проблеми київського спорту, які дозволять багаторічним планам і надіям стати реальністю. Сьогодні ми, вирішуючи організаційні питання, закладаємо фундамент майбутніх перспектив столичного спорту», – прокоментував О.Попов.

Як повідомляв УНІАН, Координаційну раду як консультативно-дорадчий орган було створено 25 квітня 2012 року. Його основними завданнями є координація дій органів міської влади та спортивних федерацій, товариств і організацій, які працюють у спортивній сфері Києва.