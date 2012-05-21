Центри адмінпослуг скоро запрацюють ще у двох районах

Київ. 21 травня. УНІАН. До кінця травня Центри надання адміністративних послуг з’являться в усіх районах столиці.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на начальника Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва КМДА Миколу Поворозника.

За його інформацією, на рівні районів Києва у 8 районах столиці у новому форматі відкрито центри надання адміністративних послуг. Там встановлена електронна черга,

електронний документообіг, облаштовані робочі місця для обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями, зручні зали очікування та встановлено інформаційні кіоски з інформацію щодо отримання документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг.

Щодо Міського дозвільного центру М.Поворозник поінформував, що його пропускна спроможність досягла 1,5 тис. заяв на день. Усього ж з початку року через Міський центр розглянуто 23 144 звернення суб`єктів господарювання, а через дозвільні центри районних в місті Києві державних адміністрацій – 2 470.

М.Поворозник зазначив, що сьогодні у Міському дозвільному центрі видається 64 документи дозвільного характеру та надається 90 адміністративних послуг.

За даними заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, концентрація малих підприємств на 10 тис. осіб у Києві набагато перевищує середній рівень у країні та

становить – 250 проти 63.

“Ключову роль у розвитку міста грає бізнес. Від того, скільки робочих місць створено у місті, яку зарплату отримують співробітники, напряму залежить добробут міста, адже левову частину надходжень до бюджету Києва складає податок на доходи фізичних осіб. Ми зацікавлені, щоб бізнес у нас почувався комфортно, щоб він платив «білу» зарплату, адже через зарплату у конвертах місто втрачає до 40% ПДФО, який є основним наповнювачем столичного бюджету», – наголосив Р.Крамаренко.