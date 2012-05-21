В Голосіївському районі відбулось свято мікрорайону "Корчувате"

Київ, 21 травня. УНІАН. В Голосіївському районі відбулось свято мікрорайону "День Києва на Корчуватому".

Як повідомили УНІАН в Голосіївській райдержадміністрації, святкування відбувлаися на території школи № 273.

Біля школи була представлена чудова виставка творчих робіт вихованців та учнів навчальних закладів мікрорайону, а також відділення денного перебування інвалідів.

За участю народних майстрів проводилися майстер-класи з ліплення, виготовлення ляльок-мотанок, вишивки стрічками. Святкова програма включала цілий комплекс спортивних змагань за участю футбольної, волейбольної та баскетбольної команд школи, туристичні змагання та велику святкову програму, в якій взяли участь як шкільні дитячі творчі колективи, так і відомі в районі аматорські гурти "Надвечір’я", "Медуниці" тощо.