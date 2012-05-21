Круглий стіл «Сучасні системи громадського транспорту»

22 травня о 14.00 відбудеться круглий стіл за участю міжнародних експертів з теми: «Сучасні системи громадського транспорту».

Питання, які будуть підійматись на круглому столі: автоматизована система управління транспортним рухом як ефективний шлях вирішення проблем транспортної системи; транспортне моделювання як інструмент прогнозування транспортних потоків; окремі програми з поліпшення системи громадського транспорту та можливість реалізації у м. Києві.

Учасники: А. Голубченко, заступник голови КМДА; С. Целовальник, головний архітектор м. Києва; Є. Водовозов, начальник Головного управління транспорту та зв’язку; В. Присяжнюк, перший заступник начальника КО «Київгенплан» та інші.

Круглий стіл буде транслюватися в онлайн режимі на сайті Київголовархітектури (www.kga.gov.ua). Поставити свої запитання в продовж круглого столу можна, надіславши їх на e-mail:

konysheva.gu@gmail.com

Адреса проведення: вул. Хрещатик, 32, 2-й поверх.