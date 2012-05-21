Міліцію просять втрутитись у ситуацію на Лук’янівському ринку

Київ. 21 травня. УНІАН. Депутатська фракція «УДАР» у Київраді обурена захопленням Лук’янівського ринку, яке відбулося у неділю, 20 травня, і вимагає від правоохоронних органів негайно втрутитись у ситуацію та навести лад на території ринку.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби фракції, переданому УНІАН.

«У європейських країнах будь-які конфлікти, а особливо – господарські, вирішують згідно з буквою Закону. Якщо є рішення суду, для його виконання є відповідні держані органи. Натомість, в Україні господарські конфлікти продовжують вирішувати, як у буремних 90-х, силовими протистояннями, бійками та кров’ю»,– наголосив лідер фракції Віталій Кличко.

Як зазначає прес-служба фракції, за повідомленням підприємців, близько 300 невідомих молодиків спортивної статури захопили комплекс ринку, вимкнули живлення. Зараз вони залишаються на території, не допускаючи ані підприємців, ані відвідувачів. Правоохоронні органи при цьому мовчки спостерігають за ситуацією. У відповідь підприємці почали блокувати вулиці Мельникова та Дегтярівську.

Лідер «УДАРу» звернув увагу на те, що на даний момент рішення про приватизацію ринку – не остаточне. «Є протест прокуратури столиці, адже ринок продали за ціною удесятеро нижчою, ніж реальна. Є судовий спір. Є ініційоване фракцією «УДАР» створення спеціальної контрольної комісії Київради. І попри це, знову на ринку силовий конфлікт», – наголосив В.Кличко.

Він назвав дивною позицію голови КМДА Олександра Попова, який мав би бути гарантом законності при вирішенні питань комунальної власності. Навіть після численних обіцянок повернути киянам непрозоро роздане майно, О.Попов просто розводить руками та самоусувається від конфлікту, зазначив В.Кличко.

Як відомо, конфлікт на Лук`янівському ринку розпочався в середині березня: невідомі вже кілька разів намагалися захопити ринок, називаючись новими господарями. 15 березня ц. р. близько 200 підприємців, які працюють на ЗАТ «Лук’янівський ринок», звернулися до депутатів Київської міської ради із проханням створити спеціальну комісію і втрутитися в конфлікт, який виник між новим і попереднім власником акціонерного товариства.

На це Київська міськдержадміністрація в особі Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення запропонувала підприємцям, які працюють на ЗАТ «Лук’янівський ринок», місця для торгівлі на комунальних ринках міста.

За словами в.о. начальника управління Станіслава ГОЛУБОВА, «ми не маємо права втручатися у конфлікт, який виник між двома суб’єктами підприємницької діяльності, проте маємо можливість допомогти людям, які працюють на Лук’янівському ринку, аби вони не залишилися без роботи. Сьогодні ми запропонували їм місця на комунальних ринках Києва, зокрема, на Володимирському ринку, на Житньому та Бессарабському ринку”.

Він підкреслив, що міська влада допомагатиме з розміщенням усім підприємцям, які звертатимуться до профільного управління.