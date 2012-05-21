В приймаючих Євро містах започатковано рух Friendly Ukraine

Київ. 21 травня. УНІАН. В українських містах, які прийматимуть матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, започатковано волонтерський рух Friendly Ukraine з надання безкоштовної допомоги іноземцям, які приїдуть до України.

Про це координатор громадської ініціативи Friendly Ukraine Вікторія Світлова повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, вказаний рух - це позаполітична ініціатива з європейської інтеграції України на рівні "люди для людей".

Тобто, як пояснила В.Світлова, напередодні фінальної частини Євро-2012 українські громадяни, координуючи свої зусилля через соціальні мережі, пропонують туристам безкоштовну допомогу: житло, трансфер від аеропорту до міста, англомовні екскурсії, перекладацькі та інші інформаційні послуги.

З цією метою відкрито сайт з надання уболівальникам житла у Києві, Харкові, Донецьку та Львові (www.rooms4free.org.ua), сайт з надання безкоштовних пропозицій туристам щодо трансферу, інформаційних та перекладацьких послуг (www.2012well.com.ua), (www.Icanhelpu.com), на яких вказуються номерів телефонів конкретних осіб, які висловили готовність бути волентерами.

"Метою ініціативи Friendly Ukraine є об’єднання зусиль небайдужих громадян долучити до волонтерського руху якомога більше українців та максимально поширити інформацію про нього як всередині країни, так і країнах світу та Європи", - зазначила В.Світлова.

Довідка УНІАН. Матчі фіналу Євро-2012 відбудуться в українських містах Києві, Львові, Донецьку та Харкові та польських Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Познані з 8 червня по 1 липня.