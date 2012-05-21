Підприємці Троєщини готуються до проведення Євро-2012

Київ, 21 травня. УНІАН. У Деснянській райдержадміністрації представники районної влади та власники торговельних закладів та закладів побутового обслуговування населення обговорили нагальні питання, які необхідно вирішити найближчим часом у зв’язку з проведенням у Києві чемпіонату Європи з футболу.

Як повідомили УНІАН в Деснянській райдержадміністраії, у нараді взяли участь заступник голови Деснянської райдержадміністрації Андрій Гота, начальник відділу торгівлі та споживчого ринку Джейгун Алєєв та керівники 25 торговельних закладів та закладів побутового обслуговування населення Деснянського району.

Одне з питань, що потребує вирішення, – встановлення платіжних терміналів на об’єктах торгівлі. "Сьогодні не всі торговельні заклади, об’єкти та заклади з побутового обслуговування населення району мають платіжні термінали, що значно ускладнює розрахунки за продані товари та надані послуги. Особливо це питання постає гостро напередодні проведення Євро-2012, адже більшість іноземців, які приїдуть до Києва, розраховуватимуться кредитними картками. Сьогодні на нараді ми ініціювали перед керівниками тих підприємств, у яких термінали відсутні, їх встановлення", – сказав заступник голови Деснянської РДА Андрій Гота.

Також під час наради розглядалися питання облаштування доріг та вільного проїзду біля ринку “Даринок”, об’єктів торгівлі, заборона продажу алкоголю неповнолітнім та дотримання правил благоустрою.

На засіданні підприємці також запропонували створити громадську організацію підприємств торгівлі та побутового обслуговування.