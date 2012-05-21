У ПР назвали три можливі дати проведення виборів мера Києва

Київ. 21 травня. УНІАН. Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що вибори мера Києва будуть або цього року, або наступного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

За словами О.Єфремова, є три варіанти розв’язання цього питання.

Зокрема, він підкреслив, що «4 червня закінчується термін повноважень мера Києва, і можна ухвалити рішення щодо виборів протягом 60 днів».

Інший розвиток подій, за його словами, щоб вибори мера провести наступного року разом з виборами міської ради Києва.

О.Єфремов зазначив, що третій варіант - проведення виборів мера Києва у 2015 році.

При цьому він додав, що «найменш ймовірний варіант - перенесення виборів на 2015 рік».

О.Єфремов вважає, що на сьогодні ніхто не хоче відверто сказати, що питання про дату виборів мера Києва перейшло «у політико-юридичну площину».

За його словами, будь-яке рішення з цього питання буде пов`язане з тим, що будуть порушені ті чи інші норми законодавства України.