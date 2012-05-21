Відкрито гарячу лінію для студентів

Київ. 21 травня. УНІАН. У Міністерстві освіти запрацював консультативний телефон "Літня екзаменаційна сесія 2011/2012 навчального року".

Як повідомляється на Урядовому порталі, консультативний телефон працюватиме з метою забезпечення належного контролю за проведенням літньої екзаменаційної сесії 2011/2012 навчального року у вищих навчальних закладах та оперативного реагування на можливі факти порушень і зловживань.

Також лінія працюватиме для надання інформаційної та методичної допомоги студентам, викладачам та іншим категоріям громадян.

Повідомляється, що у разі виявлення фактів порушень невідкладно вживатимуться заходи щодо їх усунення.

Номер консультативного телефону, який працюватиме з 21 травня до 21 червня, - (044) 486-78-48.