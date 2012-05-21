Влада має намір продовжити реконстуркцію парку Кіото

Київ. 21 травня. УНІАН. Другим етапом у процесі реконструкції парку Кіото буде впорядкування загальної території зеленої зони, заміна лав, облаштування урн, створення японських садів та ландшафтних куточків, будівництво дитячого містечка.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на проведену робочу нараду щодо питання подальшої реконструкції парку, що відбулася за участю голови КМДА Олександра Попова, першого заступника голови Деснянської райдержадміністрації Вадима Костюченка, начальника Головного управління містобудування та архітектури Сергія Целовальника.

“Зараз ми визначаємося, які саме заходи буде впроваджено вже найближчим часом», – зауважив О.Попов.

Як відомо, перший етап відновлення парку відбувся на честь 40-річної дружби між містами-побратимами Києвом та Кіото. Під час візиту японської делегації до столиці України було висаджено понад 100 саджанців сакури.

У ньому був відновлений ставок і численні струмки, з’явилася нова доріжка з природного каменю завдовжки 360 метрів, обладнаний новий боковий вхід, є тепер тут і альпійська

гірка. Парк отримав характерне японське освітлення.

“Спільними зусиллями місцевої громади, міської та районної влади парк Кіото почав перетворюватися на одне з найулюбленіших місць відпочинку мешканців міста – тут вдалося створити справжню японську оазу”, - зазначив голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у парку Кіото висаджено найдовшу алею сакур – 987,45 метрів, яку занесено до Книги рекордів України.