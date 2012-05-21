Київ, 21 травня. УНІАН. У Подільському районі відзначають 125-річчя від дня народження двічі Героя Радянського Союзу Сидора Ковпака.

Як повідомили УНІАН в Подільській райдержадміністрації, з цієї нагоди в бібліотеках та школах району заплановані урочисті заходи.

Зокрема, з 21 по 23 травня в закладах освіти будуть проведені уроки пам’яті, присвячені життю та діяльності С.Ковпака, у шкільних бібліотеках будуть оформлені виставки літератури "В лісах під Сумщиною", а таборах з денним перебуванням дітей заплановано перегляд та обговорення кінофільмів про партизанський рух періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

У Центральній районній бібліотеці ім.І.Франка 4 червня буде відкрито виставку "Легендарний Ковпак" , а відвідувачам буде запропоновано літературу, присвячену життю та діяльності керівника радянських партизанських загонів в Україні.

Довідка УНІАН. Сидір Ковпак народився 26 травня 1887 року у селі Котельва на Полтавщині у багатодітній сім`ї. У 1914 році його мобілізували до Російської армії. На Першій Світовій війні відзначився у боях на фронті, став професійним диверсантом, відзначений бойовими нагородами Російської імперії: два Георгіївських хрести і дві Георгіївські медалі.

Після Жовтневої революції 1917 року воював на різних фронтах, зокрема у складі 25-ї Чапаєвської дивізії Червоної Армії, яка брала участь у боях проти білогвардійців під містом Гур`єв на Каспії та проти військ російського генерала Врангеля на Перекопі у Криму.

Учасник Другої світової війни з вересня 1941 року. Органами НКВС СРСР залишений у німецькому тилу для організації диверсійних операцій - командир Путівльського партизанського загону, а потім — керівник об`єднання партизанських загонів Сумської області.

Після закінчення війни пішов спочатку на господарську, а потім на партійну роботу. Був депутатом міськради м.Путивль Сумської області. У 1947 році був заступником голови Президії Верховної Ради УРСР.

С.Ковпак помер 11 грудня 1967 року у Києві, похований на Байковому кладовищі.

