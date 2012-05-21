Квітковий годинник оформлять символікою в стилі Євро-2012

Київ. 21 травня. УНІАН. До Дня Києва квітковий годинний на схилі вулиці Інститутської прикрасять талісмани Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, роботи виконує комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

Передбачено, що циферблат буде засаджено квітами в кольорах прапорів зустрічаючих країн – Польщі (білий і червоний) та України (блакитний і жовтий). З боків годинника висаджені зображення офіційних талісманів Євро-2012 Славека і Славка.

На оформлення квіткового годинника буде витрачено понад 42 тис квітів. Серед них: колеус лимонний, агератум, ірезіне, бегонія біла і червона та альтернатера. Використана площа під квітами – близько 300 м2. Також фахівці провели роботи з одернування схилу, відремонтували електрику та встановили додаткове освітлення.

Як нагадують в КМДА, годинник було влаштовано на схилі вул. Інститутської до Дня Незалежності України у 2008 році. Після пошкодження стрілок, механізм оновили та відкрили до Дня Перемоги 2009 року. Упродовж цього часу квіткове оформлення годинника змінювалось за проектами КО «Київзеленбуд» згідно з порою року. Так, навесні 2012 року циферблат заквітував тюльпанами у кольорах державного прапору України.