Презентація проекту створення вело-інфраструктури «Велостарт»
12:20, 21 травня 2012Київ
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22 травня о 15.00 голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов візьме участь у засіданні Громадської ради з реалізації «Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року».
Під час засідання Групою з реалізації Стратегії будуть представлені презентації проектів Генерального плану Києва, проекту створення вело-інфраструктури «Велостарт», проекту забезпечення вільного доступу до мережі Інтернет на центральних вулицях столиці та інформатизації київських лікарень. Також будуть презентовані результати першого Київського інвестиційного форуму.
Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36, кім. 514, 5-й поверх. Потрібна акредитація.
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