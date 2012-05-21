У «Борисполі» збудовано дорожню розв'язку біля терміналу D

Київ. 21 травня. УНІАН. У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» завершено будівництво дорожньої розв`язки біля терміналу D.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, нова розв`язка дає змогу створити додаткові умови для комфортного під`їзду до всіх аеровокзальних комплексів аеропорту.

Нагадаємо, урочисте відкриття терміналу D заплановано на понеділок, 28 травня.

Регулярні рейси з нього розпочнуться вже 29 травня.

За словами віце-прем`єр-міністра - міністра інфраструктури України Бориса Колеснікова, в найближчі 10-12 місяців розвиток терміналу продовжиться для організації обслуговування як міжнародних, так і внутрішніх рейсів.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» у 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн. осіб, у І кварталі 2012 року пасажиропотік збільшився на 12% - до 1,588 млн. пасажирів.