Вартість проїзду на поїздах Hyundai становитиме 275-564 грн

Київ. 21 травня. УНІАН. Вартість проїзду на швидкісних міжрегіональних поїздах Hyundai з Києва до міст, які приймають Євро-2012, становитиме від 275 до 564 грн.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), вартість проїзду в цих поїздах залежатиме від дня тижня.

Так, щопонеділка, щовівторка і щосереди вартість проїзду в поїздах Hyundai становитиме в напрямі Київ-Харків в 1-му класі - 422,91 грн і 275,66 грн - в 2-му класі, у напрямі Київ-Львів - 474,89 грн в 1-му класі та 307,45 грн у 2-му класі, в напрямі Київ-Донецьк - 564,25 грн у 1-му класі та 367,75 грн у 2-му класі.

Щочетверга і щосуботи при придбанні квитків діятиме знижка 10%, при придбанні квитків у п`ятницю і неділю ціна зростатиме на 10%.

При оформленні квитка на електропоїзди Hyundai в напрямі «туди і назад» застосовується знижка у розмірі 10% від вартості проїзду.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомляє, що згідно з новим графіком руху пасажирських поїздів на 2012-2013 роки, який набуде чинності з 27 травня, міжрегіональні електропоїзди Hyundai курсуватимуть у сполученнях Київ-Харків (2 пари) і Київ-Львів (1 пара).

Решта електропоїздів Hyundai на Львівському і Донецькому напрямах буде призначена в першій половині червня.

Довідка УНІАН. Поставка 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюється в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів вз експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.