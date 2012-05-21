У Шевченківському районі відкривається Київська дитяча школа мистецтв №5

22 травня о 12.00 за участю голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, голови Шевченківської районної державної адміністрації Сергія Зіміна відбудеться урочисте відкриття оновленої після реконструкції Київської дитячої школи мистецтв №5 ім. Левка Ревуцького (вул. Борщагівська, 14).

Школа була відкрита як музична 1 вересня 1945 року. У 1985 році закладу присвоєно ім`я видатного українського композитора, педагога, доктора мистецтвознавства, заслуженого діяча мистецтв, народного артиста УРСР Левка Миколайовича Ревуцького.

Навчальний заклад розрахований на 700 учнів. У розпорядженні школярів після проведеного капітального ремонту буде 53 навчальні приміщення, серед них 13 - для групових занять та 40 сучасних класів - для індивідуальних занять, 2 концертні зали на 234 та 35 глядачів, 2 хореографічні класи, музична бібліотека, 2 класи образотворчого мистецтва, спеціально обладнані класи для занять музичним мистецтвом естради.

В школі створені і працюють 3 хорових колективи, оркестр народних інструментів, 5 ансамблів.

Акредитація представників ЗМІ триває за тел. 235-10-61, 234-16-80.