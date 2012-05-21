У Шевченківському районі відкривається Київська дитяча школа мистецтв №5

Київ, 21 травня. УНІАН. Завтра о 12.00 за участю голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, голови Шевченківської районної державної адміністрації Сергія Зіміна відбудеться урочисте відкриття оновленої після реконструкції Київської дитячої школи мистецтв №5 ім. Левка Ревуцького (вул. Борщагівська, 14).

Про це УНІАН повідомили в Шевченківській райдержадміністрації.

Київська дитяча школа мистецтв № 5 ім. Л. Ревуцького є провідним дитячим закладом початкової мистецької освіти та навчально-методичною базою Міського методичного об`єднання головного управління культури Київської міської державної адміністрації по підвищенню кваліфікації викладачів.

Школа була відкрита як музична 1 вересня 1945 року. У 1985 році закладу присвоєно ім`я видатного українського композитора, педагога, доктора мистецтвознавства, заслуженого діяча мистецтв, народного артиста УРСР Левка Миколайовича Ревуцького.

У 2010 році враховуючи збільшення попиту мешканців міста та району щодо отримання їх дітьми початкової мистецької освіти крім музичного напрямку мистецтва, ще й з художнього та хореографічного, музична школа перейменована у школу мистецтв.

Навчальний заклад розрахований на 700 учнів. У розпорядженні школярів після проведеного капітального ремонту буде 53 навчальні приміщення, серед них 13 - для групових занять та 40 сучасних класів - для індивідуальних занять, 2 концертні зали на 234 та 35 глядачів, 2 хореографічні класи, музична бібліотека, 2 класи образотворчого мистецтва, спеціально обладнані класи для занять музичним мистецтвом естради.

В школі створені і працюють 3 хорових колективи, оркестр народних інструментів, 5 ансамблів.

З метою підтримки та естетичного розвитку дітей з соціально незахищених родин в закладі безкоштовно навчається 84 дитини.

Учні Київської дитячої школи мистецтв № 5 ім. Л. Ревуцького є лауреатами та переможцями Міжнародних, Всеукраїнських, міських конкурсів та фестивалів, постійно відзначаються творчими стипендіями Київського міського голови.