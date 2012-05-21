У столиці відбудеться вітрильна регата

Київ. 21 травня. УНІАН. У столиці серед заходів з нагоди святкування Дня Києва відбудеться вітрильна регата.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, урочисте відкриття вітрильної регати відбудеться 26 травня об 11.00 на Київському річковому вокзалі біля 6-го причалу.

Усі охочі матимуть можливість спостерігати за змаганням крейсерських яхт на акваторії Дніпра.

Цього року у святковій регаті братимуть участь близько 30 крейсерських яхт, які змагатимуться у 6-ти різних групах. Усі вони є представниками яхт-клубів столиці та України, зазначили в КМДА.

Організаторами змагань виступила Київська федерація вітрильного спорту, Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту за підтримки Київської міської державної адміністрації.