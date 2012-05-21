Попов та директор Музею однієї вулиці обговорили розвиток закладу

Київ. 21 травня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов та директор Музею однієї вулиці Дмитро Шльонський обговорили можливості розвитку закладу культури, що на Андріївському узвозі.

Як повідомляє прес-служба КМДА, відбулося це під час візиту О.Попова до Музею.

Голова КМДА наголосив, що Музей однієї вулиці – не лише унікальний приклад громадської культурної ініціативи, а й справжня скарбниця таємниць Андріївського узвозу, тому київська влада зобов’язана зберегти і підтримати його. Він пообіцяв

особисто сприяти розвиткові цього закладу, а також ініціювати програму, за якою столичні школярі зможуть безкоштовно відвідувати музей.

«Музей однієї вулиці користується популярністю не лише серед киян та гостей з інших міст України, він добре відомий і закордоном. Переконаний місто повинне підтримувати не лише комунальні музеї, але й сприяти розвиткові приватних ініціатив, тим паче таких достойних», – сказав О.Попов.

Зі свого Д.Шльонський схвально оцінив ініціативу голови КМДА щодо реконструкції узвозу та подякував О.Попову за підтримку.

«У нашому музеї ми зібрали унікальні світлини, які відображають розвиток архітектури узвозу. На них дуже чітко видно, що за всю свою історію на Андріївському спуску жодного разу не проводили якісної реконструкції. Так сталося, що ця унікальна вулиця завжди була в занедбаному стані. Те, що сьогодні проведено повномасштабну реконструкцію мереж на узвозі, оновлено фасади – це дійсно дуже хороша справа», – наголосив Д.Шльонський.

В повідомленні також зазначається, що колектив музею взяв активну участь у підготовці реконструкції Андріївського узвозу. Зокрема, його спеціалісти допомогли відновити

історичний вигляд фасадів за старими фото і кресленнями, які зберігаються у Музеї однієї вулиці.

*** Музей однієї вулиці розташований на Андріївському узвозі і присвячений історії цієї вулиці. Заклад відкрито у 1991 році творчим об’єднанням «Майстер», як громадська ініціатива за приватні кошти. У грудні 1998 року він переїхав у нове приміщення на Андріївському узвозі, 2-Б.

У двох залах постійної експозиції музею зібрані сотні справжніх предметів старовини: книги, картини, предмети меблів та одяг, фотографії та документи, які розповідають про історичні події, пов’язані з Андріївським узвозом, і його відомих мешканців.