Запрацював оновлений дитсадок у Голосіївському районі

Київ. 21 травня. УНІАН. У столиці побільшало дитячих садків: до Дня Києва та свята мікрорайону Теремки у Голосіївському районі відбулося урочисте відкриття дошкільного навчального закладу №726 «Голосіївська перлина».

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Червону стрічку новобудови розрізав голова КМДА Олександр Попов.

“Минулого року ми розпочали масштабну програму з відновлення непрацюючих та будівництва нових дитячих садків. Місто росте, щороку малюків у ньому стає все більше, і це прекрасна тенденція. Аби наймолодші кияни не відчували дискомфорту і повною мірою були забезпечені якісним дошкільним вихованням, міська влада і надалі ремонтуватиме існуючі та будуватиме нові дитсадки”, - зазначив О.Попов.

Він зазначив, що це лише один з приємних подарунків мешканцям, які цього року з нагоди 1530-річчя Києва очікують людей.

На відкриття садка голова КМДА привіз малюкам солодкий подарунок – торт у вигляді двох прапорів: прапору України та Європейського Союзу, адже садочок відкривали у день, коли відзначався в столиці України День Європи.

Після капітального ремонту новий дитячий садок гостинно відкриє двері для 190 малюків. Це ясла-садок комбінованого типу із групами загального розвитку і спеціальними групами для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Навчальний заклад розрахований на 11 груп. З метою покращення фізичного та психічного здоров’я дошкільників працюватимуть басейн, масажний кабінет, лікувально-оздоровчий комплекс, кабінет практичного психолога.

Як зазначають в КМДА, протягом 2011 року за ініціативи голови КМДА мережа дитячих садків розширилася на 4220 місць. Відновлено 96 груп у дитячих садках, зведено 8 нових садочків, реконструйовано 10 існуючих ДНЗ.