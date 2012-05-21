Екс-керівника кредитної спілки підозрюють у привласненні коштів
10:26, 21 травня 2012Київ
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Йдеться про майже 13 млн грн
Київ. 19 травня. УНІАН. У Києві заарештовано колишнього голову правління кредитної спілки «Український фінансовий союз».
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури Києва, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно екс-голови правління цієї кредитної спілки обрано Голосіївським районним судом Києва.
За даними прокуратури, колишній посадовець обвинувачується у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) та службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України). Він підробляв кредитні договори та на їх підставі отримав майже 13 млн грн коштів вкладників кредитної спілки.
Досудове слідство у справі здійснюється прокуратурою столиці.
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