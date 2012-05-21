В столиці відсвяткували День Європи
Свої країни презентували більше 20 диппредставництв
Київ. 21 травня. УНІАН. Кілька десятків тисяч киян та гостей міста на Хрещатику відзначили ювілейний десятий День Європи.
Як повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації, у центрі столиці розташувалося «Європейське містечко», у якому більше двадцяти дипломатичних представництв презентували свої країни. Бажаючі могли «відвідати» одразу кілька європейських країн – експозиції тематичних національних павільйонів країн-членів ЄС та інформаційно-інтерактивні майданчики працювали до 18.00.
Також у «Європейському містечку» до 6-ї години вечора працювала фотовиставка «10 років співробітництва Європейського союзу та України». Крім того, на Хрещатику діяла інформаційна виставка «6 тем про розвиток європейських цінностей та підходи в контексті України». На сцені біля будівлі КМДА пройшла культурно-мистецька програма, присвячена відзначенню Дня Європи у Києві, «VI Фестиваль «Містерія танцю».
Більше того на Хрещатику функціонували спортивно-розважальні павільйони, проходили різноманітні інформаційні та культурно-масові заходи, майстер-класи тощо.
Цього ж дня у Маріїнському парку пройшла загальноміська акція «Вулична галерея посмішок».