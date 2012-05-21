Стадіон «Атлет» відновить свою роботу одразу після Євро-2012

Київ. 21 травня. УНІАН. Після завершення чемпіонату Європи з футболу стадіон «Атлет», який знаходиться поруч з головною футбольною ареною Києва, повністю відновить свою роботу, повідомив офіційний сайт Київської міської держадміністрації.

Як зазначає міська влада, раніше НСК «Олімпійський» уклав угоду з адміністрацією легкоатлетичного комплексу «Атлет» на тимчасове використання території стадіону для паркування транспорту, задіяного під час матчів ЄВРО 2012.

Щоб не пошкодити територію комплексу, поверхню стадіону та бігових доріжок укриють кількома шарами захисного матеріалу.

Після завершення ЄВРО 2012 стадіон буде повністю повернуто у первісний вигляд для відновлення його звичної діяльності.

На випадок, якщо територію стадіону буде пошкоджено, НСК «Олімпійський» зобов’язався повністю відшкодувати збитки.