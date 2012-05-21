В метро один з пасажирів стріляв в іншого з травматичної зброї

09:22, 21 травня 2012
Київ
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Бо той не поступився місцем жінці 

Київ. 21 травня. УНІАН. Співробітники столичної міліції затримали чоловіка, який у суботу близько 22.00 вчинив стрілянину з травматичної зброї на одній зі станцій метрополітену, поранивши одного з пасажирів.

Як повідомили УНІАН в столичному главку міліції, близько 22.00 19 травня до чергової частини Оболонського райуправління міліції від міліціонера підрозділу охорони Київського метрополітену надійшла інформація про те, що затримано 34-річного громадянина, який скоїв постріл в людину, поранивши її.

«По прибуттю на місце пригоди правоохоронці з’ясували, що причиною конфлікту, який виник між двома чоловіками, було те, що один з них відмовився поступитися місцем жінці похилого віку», - зазначили в міліцейському главку, зауваживши, що власник зброї зробив зауваження чоловікові, внаслідок чого між ними виник конфлікт. Зокрема, як зазначили в міліції «борець за справедливість» дістав травматичний пістолет та зробив з нього два постріли – один вгору, а другий в людину, після чого почав тікати.

Як зазначили в столичному главку, затриманий мав при собі посвідчення журналіста одного з друкованих засобів масової інформації. При цьому він пояснив працівникам міліції, що рік тому звільнився з цього ЗМІ і наразі не має до нього жодного відношення, а також до журналістської діяльності. Пораненого з травмою лівої ділянки черевної порожнини доставлено до медичного закладу. Стосовно затриманого вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею хуліганство Кримінального кодексу України.

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