Понад 6 годин гасили пожежу на складах секонд-хенду

Київ. 21 травня. УНІАН. Понад шість годин вогнеборці гасили пожежу на складах секонд-хенду,розташованих на території колишнього таксомоторного парку за адресою: вул.Дегтярівська, 25 А.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій України, вогнем було охоплено приблизно 400 квадратних метрів складських приміщень.

Пожежа почалася близько 13-ї години. Пожежним підрозділам вдалося локалізувати пожежу на складах секонд-хенду близько 19.30.

Постраждалих немає.

Станом на вечір тривали подальші заходи щодо ліквідації пожежі.

За словами МНС, складнощі в гасінні були пов’язані з тим, що багато речей, які зберігаються на складах, знаходяться у великих «тюках».

Станом на 18.00 в МНС зазначили, що вже згоріло понад 200 квадратних метрів приміщення.

На місці НП працювали близько 10 авто спецтехніки.