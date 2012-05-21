В столиці вшанували жертв політрепресій

Київ. 21 травня. УНІАН. 19 травня, голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов разом із представниками Адміністрації Президента України, урядовцями та громадськістю вшанував пам’ять жертв політичних репресій. Він поклав квіти до Меморіалу (Пам’ятного Хреста) на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили», що в урочищі Биківня.

Як повідомила прес-служба столичної держадміністрації, покладання присвячено 75-м роковинам Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років.

Нагадаємо, що Биківнянському лісі знаходиться найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Саме тут у кінці 30-х-40-х роках відбувалися захоронення розстріляних та закатованих українців.