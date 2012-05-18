На День Києва до столиці прибудуть делегації з 15 міст-побратимів

Київ. 18 травня. УНІАН. На запрошення голови Київської міської державної адміністрації

Олександра Попова святкові заходи, присвячені відзначенню 1530-річчя від дня заснування Києва, відвідають іноземні делегації 15-х міст-побратимів столиці.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на заступника голови КМДА Олександра Пузанова.

Крім того, два міста буде представлено на рівні мерів – це Таллінн і Тампере.

Загальна ж кількість почесних гостей, які прибудуть до столиці України – 34 особи.