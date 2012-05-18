На День Києва до столиці прибудуть делегації з 15 міст-побратимів
17:58, 18 травня 2012Київ
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Приїдуть мери Таллінна і Тампере
Київ. 18 травня. УНІАН. На запрошення голови Київської міської державної адміністрації
Олександра Попова святкові заходи, присвячені відзначенню 1530-річчя від дня заснування Києва, відвідають іноземні делегації 15-х міст-побратимів столиці.
Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на заступника голови КМДА Олександра Пузанова.
Крім того, два міста буде представлено на рівні мерів – це Таллінн і Тампере.
Загальна ж кількість почесних гостей, які прибудуть до столиці України – 34 особи.
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