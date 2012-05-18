Київ. 18 травня. УНІАН. Столичний пляж «Дитячий» отримав санітарний паспорт.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на

генерального директора комунального підприємства «Плесо» Павла Походія.

Так, за результатами проведених численних перевірок держсанорганами, сьогодні, 18 травня, Дніпровська СЕС прийняла позитивне рішення та підписала санітарний паспорт на відкриття та функціонування пляжу «Дитячий».

За словами П.Походія, наразі триває робота з районними СЕС щодо отримання санітарних паспортів на інші пляжі. На черзі очікується отримання санітарного паспорту на пляжі «Молодіжний», «Райдуга», «Передмістна слобідка», «Венеція», «Золотий», «Чорторий» тощо.

Як повідомлялось, в Києві до пляжного сезону 2012 р. підготують 11 офіційних міських пляжів.