Горіла школа в Солом’янському районі

300 людей евакуювали

Київ. 18 травня. УНІАН. Вранці горіла загальноосвітня школа №149 Солом’янського району (вул.Петровського,1). Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, об 11.05 до Головного територіального управління МНС надійшло повідомлення про займання в електрощитовій у підвалі школи. На місце події працювали 3 пожежно-рятувальні підрозділи МНС. Пожежу було ліквідовано о 11.55. З будівлі на свіже повітря вивели 300 людей. Жертв та постраждалих немає. Збитки встановлюються. Причина загорання - коротке замикання в електромережі.

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