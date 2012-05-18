Горіла школа в Солом’янському районі
17:30, 18 травня 2012Київ
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300 людей евакуювали
Київ. 18 травня. УНІАН. Вранці горіла загальноосвітня школа №149 Солом’янського району (вул.Петровського,1).
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, об 11.05 до Головного територіального управління МНС надійшло повідомлення про займання в електрощитовій у підвалі школи.
На місце події працювали 3 пожежно-рятувальні підрозділи МНС. Пожежу було ліквідовано о 11.55.
З будівлі на свіже повітря вивели 300 людей.
Жертв та постраждалих немає. Збитки встановлюються.
Причина загорання - коротке замикання в електромережі.
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