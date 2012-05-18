Центр Києва до Євро буде виглядати краще в плані реклами

Київ. 18 травня. УНІАН. Рекламу в центральній частині Києва приведуть у відповідність до нових вимог її встановлення до початку чемпіонату Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідмив сьогодні заступник голови КМДА Олександр Пузанов під час засідання оргкомітету по підготовці заходів з відзначення Дня Києва та Дня столиці в 2012 р.

“Ми майже завершили прибирання рекламних носіїв з так званої нульової зони - зони, в якій не може бути взагалі встановлено будь-яких рекламних констуркцій. Вже сьогодні вулиці Володимирська, Михайлівська, площа Софіївська – абсолютно вільні від рекламних конструкцій”, - запевнив О.Пузанов.

За його словами, зараз відбувається скорочення рекламних носіїв та площ рекламних констуркцій в так званій першій зоні.

“Якщо не помиляюсь вже сьогодні буде демонтовано конструкцію на клумбі на площі Л.Толстого і там буде встановлено квіткову композицію до Євро. На черзі в нас площа Європейська, так само там буде встановлена квіткова констуркція. Вулиця Басейна до Дня міста буде мати більш цивілізіваний вигляд – буде скорочено кількість та площу констукрцій. Тобто центральна частина міста до Євро буде виглядати краще”, - сказав О.Пузанов.

За його словами, в історичному центрі демонтовано 146 носіїв, у першій та другій форматних зонах загалом має бути демонтовано 397 носіїв. На цих територіях можуть залишитися лише сітілайти (у першій зоні) та конструкції менші за 8 кв. м. (у другій зоні). Усього в столиці має бути демонтовано 543 рекламні носія.

О.Пузанов нагадав, що нові дозволи на розміщення реклами поки не надаються.

«До серпня діє мораторій на видачу нових дозволів, коли його дія закінчиться, оператори отримають нові місця, але не в центрі Києва, а ближче до околиць столиці», – сказав заступник голови КМДА.

Як повідомляось, 26 січня 2012 року Київрада ухвалила Концепцією розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, що передбачає суттєве скорочення зовнішньої реклами у центральній частині міста. У Києві запроваджений розподіл на 5 форматних зон. У нульовий зоні, до якої відносяться буферні зони архітектурно-історичних заповідників, об’єктів Всесвітньої Спадщини UNESCO («Софія Київська» та Києво-Печерська лавра), а також території, що прилягають до видатних пам’яток історії та архітектури, заборонено встановлення будь-яких засобів.

У першій форматній зоні, до якої увійшли центральні вулиці та площі міста, дозволяється встановлення конструкцій до 2.16 кв. м. У другій форматній зоні можливе встановлення засобів міського формату – від 2,16 до 8,0 кв. м. Третя зона дозволяє встановлювати бігборди (від 12,1 кв.м.), а четверта не має жодних обмежень щодо форматів рекламних

конструкцій.