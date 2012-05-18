В Києві в черзі на демонтаж стоять 650 МАФів

Київ. 18 травня. УНІАН. В Києві за останні півтора роки демонтовано більше 2,5 тис. малих архітектурних форм і на сьогодні вже прийнято рішення про знесення ще 650.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак під час засідання оргкомітету по підготовці заходів з відзначення Дня Києва та Дня столиці в 2012 р.

"В нас загальна кількість МАФів уже демонтована – більше 2,5 тис. за період півтора року. А за останній період підготовки до Євро під знесення пішли більше 300 малих архітектурних форм... І зараз в нас тільки тих, по яких вже прийняті рішення по прибирання, ще десь 650”, - сказав О.Мазурчак.

За його словами, велика робота вже проведена в центральній частині міста. Зокрема, сьогодні вночі були забрані два останніх МАФа з території площі Льва Толстого і таким чином вона вже повністю очищена від цих конструкцій. Також очищено вулиці: Володимирську, Горького, Червоноармійську.

О.Мазурчак зазначив, що цей процес буде продовжуватися, поки не залишаться ті архітектурні форми, які нікому на заважають і які потрібні людям.

На сьогодні робота буде продовжена стосовно тих МАФів, які розташовані біля входів в метро, які перекривають рух людей з підземних переходів і на в’їзних групах до столиці. “За 2-3 дні буде знесено 80 МАФів на в’їзді”, - зазначив О.Мазурчак.