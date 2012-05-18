У Голосієво готуються до Всеукраїнського туру "Вболівай з найкращими"

Київ, 18 травня. УНІАН. У рамках Всеукраїнського туру "Вболівай з найкращими" у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) відбулося тренування до шоу, яке відбудеться 19 травня на Майдані Незалежності за участю зіркової української співачки, народної артистки України Руслани.

Про це УНІАН повідомили в Голосіївській райдержадміністрації.

Всеукраїнський тур "Вболівай з найкращими" – це масштабний проект, що включає в себе культурно-масові та розважальні заходи, які пройдуть в 11 містах України на підтримку чемпіонату Європи з футболу. У рамках туру вже відбулися концерти у Кіровограді, Запоріжжі, Донецьку, Харкові та Полтаві.