У Святошині пройшов ярмарок виробів учнів ПТУ

Київ, 18 травня. УНІАН. У Святошині пройшов загальноміський профорієнтаційний захід "Ярмарок-продаж виробів, виготовлених учнями професійно-технічних навчальних закладів міста Києва".

Про це УНІАН повідомили у Святошинській райдержадміністрації.

Виставку-продаж організвали Головне управління освіти і науки КМДА та Святошинська РДА. У ярмарку взяли участь 28 професійно-технічних навчальних закладів Києва.

"Сьогодні система професійно-технічної освіти звітує про свій професіоналізм, а наші вихованці пропонують мешканцям Святошинського району вироби, виготовлені власними руками. Це садовий інвентар, пошиття одягу, вироби з дерева, металу, представляють свою продукцію виробники взуття. Тож запрошуємо переглянути наш ярмарок-продаж та експозиції навчальних закладів, зробити замовлення на вироби, які припали вам до душі", - сказала заступник начальника професійно-технічної освіти Головного управління освіти і науки КМДА Таїсія Мусієнко.

В рамках заходу відбулися показ колекцій моделей одягу, інформаційна кампанія про ПТУ, а також виступи учасників художньої самодіяльності – переможців у міських оглядах-конкурсах за різноманітними жанрами.

Для всіх присутніх були проведені майстер-класи з перукарського мистецтва та декоративної косметики, кулінарного та кондитерського виробництва, ремонту одягу та взуття, будівельно-опоряджувальних робіт, декоративно-прикладного мистецтва.

