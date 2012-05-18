Біля НСК “Олімпійський” організують понад 3 тисячі паркомісць

Київ. 18 травня. УНІАН. У 1,5-кілометровій зоні навколо НСК “Олімпійський” на час проведення Євро-2012 організують понад 3 тисяч паркомісць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив голова КМДА Олександр Попов.

“У нас буде у півторакілометровій зоні 3 тисячі 200 паркомісць, більшість з них охоронятиметься. Я думаю, що більше і не потрібно, тому що у нас буде обмежений доступ до центру. Іноземці, які приїдуть до Києва, я думаю, знайдуть можливість припаркувати авто. Будуть покажчики, буде все організовано”, - запевнив О.Попов.