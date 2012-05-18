На соцвиплати до Дня Києва міська влада виділила 40 млн грн.

Київ. 18 травня. УНІАН. З нагоди святкування 1530-річчя Києва на соціальні виплати різним категоріям малозахищених жителів столиці міська влада виділила 40 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив голова КМДА Олександр Попов.

За його словами, це допомога майже 360 тисячам киян і вона має бути виплачена до 25 травня.

Як сказав голова КМДА, фінансування культурно-мистецьких заходів до свята здійснюватиметься переважно за рахунок залучених спонсорських коштів, а благоустрій міста відбувається за рахунок коштів, які передбачені бюджетом як поточні видатки на цей рік.

“Що стосується культурних заходів, то практично ми не фінансуємо з бюджету. Окрім заходів, які ми реалізуємо на базі наших музеїв, художніх шкіл, закладів культури, але це практично поточні видатки. Усі культурні заходи, масові, які ми організуємо, ми фінансуємо за рахунок співпраці з бізнесом, який іде назустріч місту та бере на себе видатки. Так, щоб в цілому сказати по фінансуванню – це близько 1,5 млн грн. Це те, що з бюджету на різні такі заходи, а їх більше 300, разом з тими, що у районах”, - сказав О.Попов.

За його словами, до ювілею столиці буде введено в експлуатацію багато об’єктів транспортної, соціальної та культурної сфери, реконструюються 134 парки та сквери, висаджуватимуться квіти.

“Я думаю, настрій буде не тільки від заходів, які ми в культурному плані будемо реалізовувати, від концертів, участі молоді, спортивних подій, але й від охайного міста. Київ буде дуже красивим... Ми дуже багато робимо, щоб і кияни, і люди, які приїдуть сюди, дивились на місто, затамувавши подих”, - зазначив О.Попов.

За його словами, фактично святкові заходи у місті розпочнуться 19 травня, і святкуватиме Київ свій ювілей аж до початку матчів Євро-2012.

Крім таких важливих для міста об’єктів як Андріївський узвіз та Музей історії Києва, які будуть введені до Дня міста, планується також, що на початку осені буде здано Театр на Подолі і до кінця року Мала опера буде введена в експлуатацію, повідомив голова КМДА.