У Дарниці проводиться опитування громадян щодо розвитку велосипедного транспорту

Київ, 18 травня. УНІАН. Дарницька районна державна адміністрація пропонує мешканцям району взяти участь у визначенні найбільш важливих напрямків велосипедних маршрутів.

Як повідомили УНІАН в Дарницькій райдержадміністрації, мешканці можуть надсилати свої пропозиції до відділу економіки за електронними адресами: ekonomika@drda.gov.ua та ekonomika1@drda.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, Стратегія розвитку Києва до 2025 року передбачає розвиток міського велосипедного транспорту. Проект має за мету популяризацію велосипеда як повсякденного транспортного засобу в місті.